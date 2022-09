Der Konsum von Frischobst und -gemüse in den Haushalten ist bis Juni dieses Jahres um 14% gegenüber dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres zurückgegangen und steht bei 3.442 Millionen Kilo, das sind 21% weniger als in dem gleichen Zeitraum 2020, das Jahr der Pandemie, und es ist sogar weniger (-9,6%) als in dem gleichen Zeitraum 2019, vor den Lockdowns. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...