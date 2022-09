Minden - Angesichts steigender Energiepreise hat der Bundesverband Tankstellen und Gewerbliche Autowäsche (BTG) von den Mineralölkonzernen gefordert, die Kosten der Tankstellenpächter zu übernehmen. Es seien "deren Namen, mit denen unsere Mitglieder an ihren Tankstellen werben", sagte BTG-Geschäftsführer Thomas Drott der "Neuen Westfälischen".



Also müssten die Konzerne diese Werbung auch bezahlen. Die Betreiber hätten immer weniger Einnahmen, dafür aber immer höhere Ausgaben. Kunden treten nach Angaben des Tankstellenverbands inzwischen gereizt auf. Autofahrer ließen ihren Frust über die gestiegenen Tankpreise immer häufiger an den Tankstellenbetreibern aus, sagte Drott.



"Das Kassenpersonal muss sich einiges anhören. Die Autofahrer werden manchmal ziemlich frech, wenn sie getankt haben und sich anschließend über die Preise aufregen." Dabei würden sie vergessen, dass die Mitarbeiter in den Tankstellen genauso unter den hohen Kosten litten.

