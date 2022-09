Taipeh (ots/PRNewswire) -Taiwantrade.com (www.taiwantrade.com), das größte und führende offizielle B2B-Portal Taiwans, verfügt über fast 70.000 Lieferanten und über 660.000 hochwertige Produkte aus Taiwan. Mehr als 90 Prozent der taiwanesischen Exporteure und Hersteller sind auf der Website vertreten, auf der Sie die umfassendsten und aktuellsten Produktinformationen finden können. Sie verzeichnet jährlich 32,5 Millionen Besucher und ist die erste Wahl für Einkäufer aus aller Welt, wenn es darum geht, Qualitätsanbieter aus Taiwan zu finden. Taiwantrade Auto Parts (auto.taiwantrade.com) umfasst eine komplette Lieferkette von Taiwans unsichtbarem Champion der Autoteileindustrie. Es bietet einen One-Stop-Sourcing-Service für Einkäufer, um alle ausgezeichneten taiwanesischen Autoteilelieferanten zu kontaktieren und sofort kleine Muster zu erhalten. In diesem Jahr wurde der virtuelle Industriepavillon für Autoteile eingeführt, in dem sich die Einkäufer mittels virtueller Webtechnologie umfassend über die ausgestellten Produkte informieren können. Bewegen Sie Ihre Finger vor dem Computer und fühlen Sie sich, als wären Sie tatsächlich auf dem Messegelände.Im Rahmen der Netto-Null-Emissionspolitik verfügt Taiwan über ein großes Potenzial für den Aufbau eines intelligenten mobilen Ökosystems im Trend der Elektrofahrzeuge mit einer robusten Informations- und Kommunikationsindustrie und einer vollständigen Lieferkette für Autoteile. Fachkundige Hersteller von Elektrofahrzeugen, Ladestationen und Automobilelektronik sind bei Taiwantrade Auto Parts erhältlich, darunter die Elektrofahrzeughersteller FOXTRON und TANGENG ADVANCED VEHICLE, der Elektrogerätehersteller ALLIS ELECTRIC, der Kabelbaumhersteller CTE TECH und der Anbieter von Elektronikkeramik UNICTRON TECHNOLOGIES CORPORATION.Die taiwanesischen Hersteller haben einen bedeutenden Anteil an der Aftermarket-Industriekette, wobei ihre Kollisionskomponenten mehr als 80 % des Weltmarktes ausmachen. Hauptlieferanten der Industriekette wie NAKAMOTO INDUSTRIAL, RICH PARTS und SIGMA AUTOPARTS CO. sind ebenfalls auf der Website zu finden. Alle Anbieter auf Taiwantrade.com (https://www.taiwantrade.com/home.html) sind von der Regierung registriert und zertifiziert und von unabhängigen Organisationen akkreditiert. Die Käufer können sich gerne über den Preis erkundigen. Die Seite ermutigt auch die Lieferanten, ihre Produkte international zertifizieren zu lassen.Wenn Käufer Interesse an den Produkten auf Taiwantrade.com (https://www.taiwantrade.com/home.html) haben, können sie direkt Anfragen stellen, Videogespräche mit Herstellern vereinbaren und kleine Muster kaufen. Alle Mitgliedschaftsdienste sind kostenlos und es fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Bitte schauen Sie sich um und nutzen Sie Taiwantrade.com (https://www.taiwantrade.com/home.html) und Taiwantrade Auto Parts.Ad by BOFTWebsite: https://auto.taiwantrade.com/home.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1893449/image_5024296_32021738.jpgPressekontakt:Taiwantrade.com,Jojo Chang,E-Mail: e-member@taiwantrade.comOriginal-Content von: Taiwantrade.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165143/5319449