Die Europäische Kommission will am Dienstag ihre Sofortmaßnahmen zur Eindämmung der hohen Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen vorstellen. Dabei soll sie die Wünsche der EU-Energieminister umsetzen, die auf ihrem Treffen am vergangenen Freitag in Brüssel keine Einigung in allen Fragen erzielen konnten. Im Abschlussdokument der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft steht, dass die Kommission im Strommarkt einige Schritte einleiten soll, um die Einnahmen von Stromproduzenten mit niedrigen Kosten zu begrenzen. So sollen die "Zufallsgewinne" von Ökostrom- und Atomstromerzeugern im Stromhandel gedeckelt werden. Im Gespräch ist eine Preisobergrenze von 200 Euro je Megawattstunde. Unklar ist aber, ob sich der Preisdeckel auf den Handel an den Strombörsen oder den bilateralen Handel bezieht. Außerdem soll die EU-Kommission einen Solidaritätsbeitrag für Öl- und Gaskonzerne vorschlagen. Auf diese Weise sollen die Energieverbraucher in den 27 Mitgliedstaaten der EU entlastet werden. Dagegen dürfte ein Preisdeckel auf russische Gasimporte vom Tisch sein. Dafür gab es keine Mehrheit im EU-Energierat.

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1H, Brunnthal bei München

19:00 US/Twitter Inc, Aktionärs-Sondertreffen (virtuell)

mit Abstimmung zur Übernahme durch Tesla-Gründer Musk

- DE 08:00 Verbraucherpreise (endgültig) August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+7,9% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+7,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+8,8% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+8,5% gg Vj 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: -58,0 Punkte zuvor: -55,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -50,0 Punkte zuvor: -47,6 Punkte - GB 08:00 Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -10.500 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,9% zuvor: 3,8% - US 14:30 Verbraucherpreise August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+8,0% gg Vj zuvor: +0,0% gg Vm/+8,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,9% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.385,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.114,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 12.752,00 +0,1% Nikkei-225 28.588,42 +0,2% Schanghai-Composite 3.270,60 +0,3% +/- Ticks Bund -Future 144,07 +2 Montag: Schluss +/- DAX 13.402,27 +2,4% DAX-Future 13.408,00 +2,1% XDAX 13.408,10 +2,1% MDAX 26.186,80 +1,9% TecDAX 3.035,40 +0,8% EuroStoxx50 3.646,51 +2,1% Stoxx50 3.593,57 +1,5% Dow-Jones 32.381,34 +0,7% S&P-500-Index 4.110,41 +1,1% Nasdaq-Comp. 12.266,41 +1,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 144,05 +51

Ausblick: Nach dem Kursplus zum Wochenstart werden die europäischen Aktienmärkte zur Eröffnung am Dienstag zunächst kaum verändert erwartet. Wichtigster Termin des Tages sind die US-Verbraucherpreise für August um 14.30 Uhr MESZ. Ökonomen rechnen damit und Marktteilnehmer setzten darauf, dass sie einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat zeigen werden und sich dieser Trend für den Rest des Jahres fortsetzen wird; zumal die Energiepreise zuletzt nach unten tendierten. Das würde die Spekulation untermauern, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht hat. Sollten die Inflationsraten nicht in dem erwarteten Maße zurückgehen, etwa weil sich Mietsteigerungen - die 40 Prozent Anteil bei der Inflationsmessung haben - als hartnäckiger erweisen als angenommen, dürfte der US-Dollar nach Einschätzung von Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, wieder zur Stärke neigen. Am Vormittag stehen aus Deutschland zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen für September auf der Agenda, die mit minus 58,0 Punkte von Volkswirten im tiefroten Bereich erwartet werden. Angesichts der sich zuspitzenden Energiekrise scheint eine baldige Erholung unwahrscheinlich.

Rückblick: "Die Stabilisierung des Euro stützt die Risikobereitschaft", so ein Händler. Der Euro stieg zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August. Dazu trug bei, dass der europäische Gaspreis deutlich fiel, ebenfalls auf ein Vierwochentief. Hintergrund dürfte die militärische Entwicklung in der Ukraine sein, wo offenbar ukrainische Streitkräfte Terrain zurückerobern. Das sorgte an den Börsen für mehr Risikobereitschaft, zumal die Zinserhöhungen der Notenbanken zunächst einmal als eingepreist gelten. Der Stoxx-Bankenindex gewann 3,1 Prozent. "Die Zinswende in der Eurozone führt zu Milliarden-Gewinnen", meinte ein Marktteilnehmer. Orpea brachen um über 20 Prozent ein. Die vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr des Anbieters von Seniorenhäusern zeigten eingebrochene Margen. Munich Re gewannen 2,7 Prozent. Der Rückversicherer sprach zur Prämien-Erneuerungsrunde in Monte Carlo von einer günstigen Nachfrage. Außerdem sieht sich das Unternehmen als Profiteur der steigenden Zinsen. Hannover Rück gewannen 2,9 und Swiss Re 2,6 Prozent, nachdem auch diese beiden Unternehmen sich zuversichtlich geäußert hatten.

Sehr fest - Von der wieder erhöhten Risikobereitschaft mit etwas in den Hintergrund gerückten Rezessionssorgen profitierten zyklischere Werte, darunter die Automobilaktien. Sie seien aber auch mit dem für Ende des Monats erwarteten Börsengang der Sportwagenschmiede Porsche gesucht gewesen, hieß es. Porsche Holding legten um 3,7 und VW 3,4 Prozent zu. Mercedes-Benz legten sogar über 5 Prozent zu, BMW 3,1. "Mit einem Branchen-KGV von 5 gilt der Sektor als extrem billig", so ein Marktteilnehmer. HeidelbergCement gewannen 4 Prozent, Siemens 2,5 Prozent.

Keine Auffälligkeiten hat es am Montag nachbörslich bei Lang & Schwarz im Handel mit deutschen Aktien gegeben.

Fest - Bereits den vierten Tag in Folge ging es nach oben. Unterstützung kam dabei auch vom erneut etwas nachgebenden Dollar. Zur erhöhten Risikobereitschaft trug bei, dass aus dem Krieg in der Ukraine vermehrt Erfolgsmeldungen gegen die russischen Aggressoren kommen. Zudem fiel der europäische Gaspreis erneut deutlich und auf das niedrigste Niveau seit rund vier Wochen. Das dämpfte Inflations- und Rezessionssorgen. Im Fokus standen die US-Verbraucherpreise für August, die am Dienstag veröffentlicht werden. Im Vorfeld herrschte Optimismus: Ökonomen rechnen damit und Marktteilnehmer setzten darauf, dass sie einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat zeigen werden. Das würde die Spekulation untermauern, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht hat. Im Gefolge könnten die US-Notenbanker dann etwas weniger falkenhaft klingen. Unter den Einzelwerten gewannen Bristol Myers Squibb 3,1 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat die Zulassung für sein Psoriasis-Medikament Sotyktu auf dem Heimatmarkt erhalten, laut Bristol Myers die erste Behandlungsinnovation bei Schuppenflechte seit zehn Jahren. Weil das Präparat dem Amgen-Mittel Otezla Konkurrenz macht, gaben Amgen um 4,1 Prozent nach. Daneben litten sie unter neuen Daten des Lungenkrebspräparats Lumakras, die noch keine Fortschritte für die Überlebvenswahrscheinlichkeit brachten. Der Industriekonzern General Electric (+1,7%) kommt mit der Abtrennung seines Medizintechnikgeschäfts voran. Walt Disney rückten um 1,1 Prozent vor. Der aktivistische Investor Dan Loeb hat bei Disney eine Kehrtwende vollzogen und will den Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,57 +0,9 3,56 283,5 5 Jahre 3,45 +1,6 3,44 219,1 7 Jahre 3,43 +2,7 3,40 198,6 10 Jahre 3,35 +3,9 3,31 184,2 30 Jahre 3,51 +5,8 3,45 160,6

Die Renditen zogen im Verlauf etwas an und nahmen damit die am Freitag kurz pausierende Aufwärtsbewegung wieder auf vor dem Hintergrund der Ende September erwarteten nächsten kräftigen US-Zinserhöhung.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0138 +0,2% 1,0120 1,0130 -10,8% EUR/JPY 144,45 -0,1% 144,54 144,18 +10,4% EUR/CHF 1,0511 -0,1% 1,0486 1,0509 -7,0% EUR/GBP 0,8672 +0,1% 0,8665 0,8656 +3,2% USD/JPY 142,50 -0,2% 142,82 142,36 +23,8% GBP/USD 1,1691 +0,1% 1,1681 1,1699 -13,6% USD/CNH 6,9250 +0,1% 6,9173 6,9127 +9,0% Bitcoin BTC/USD 22.323,75 -0,1% 22.343,60 22.299,41 -51,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab erneut nach, der Dollar-Index fiel um 0,6 Prozent. Der Euro stieg zwischenzeitlich auf fast 1,0200 Dollar, den höchsten Stand seit Mitte August. Er kostete zuletzt 1,0115 Dollar. Die US-Devise litt zum einen unter der gestiegenen Risikobereitschaft, aber auch darunter, dass nun neben der US-Notenbank auch die EZB entschieden mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vorgeht.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,66 87,78 -0,1% -0,12 +23,5% Brent/ICE 93,74 94 -0,3% -0,26 +26,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 0,00 252,94 -100,0% -252,94 +319,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise (+1,3%) stiegen weiter, unter anderem weil der schwächere Dollar das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger machte. Verwiesen wurde daneben auf die schwindenden Perspektiven für eine Einigung im Atomabkommen mit dem Iran, womit dann kein zusätzliches Öl auf den Markt kommen würde.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.722,05 1.724,75 -0,2% -2,71 -5,9% Silber (Spot) 19,70 19,79 -0,5% -0,09 -15,5% Platin (Spot) 905,00 909,58 -0,5% -4,58 -6,8% Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,1% +0,00 -18,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,5%) profitierte einerseits vom schwächeren Dollar und litt andererseits unter den gestiegenen Marktzinsen.

- Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bei ihrer Gegenoffensive seit Anfang September 6.000 Quadratkilometer zuvor russisch besetzter Gebiete zurückerobert. Die Soldaten hätten diese Fläche im Süden und im Osten "befreit" und würden "weiter voranschreiten", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache.

- Bei der ukrainischen Gegenoffensive sieht US-Außenminister Antony Blinken "bedeutende Fortschritte" vor allem im Nordosten des Landes. Es sei aber zu früh, um ein genaues Ergebnis der Gegenoffensive vorherzusehen. Russland verfüge weiterhin über "beträchtliche Kräfte" in der Ukraine sowie Ausrüstung, Waffen und Munition, sagte Blinken.

hat im vergangenen Jahr seine Rüstungsexporte auf einen Wert von 11,7 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Frankreich liegt damit in der Rangliste der Waffenexporteure weiter auf dem dritten Platz nach den USA und Russland.

FRAPORT

Unterstützt durch die Ferienfliegerei hat der Flughafen Frankfurt im August das höchste Passagieraufkommen seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet. Wie die Betreibergesellschaft Fraport mitteilte, nutzen 5,2 Millionen Fluggäste den Airport, 54 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Passagierzahl lag damit aber immer noch ein Viertel unter dem August-Wert aus dem Vorkrisenjahr 2019. In den ersten acht Monaten 2022 lag das Passagieraufkommen bei 31 Millionen, das waren 144 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Frachtaufkommen war im August weiter rückläufig. Es sank um 15,1 Prozent zum Vorjahr. Fraport verwies auf Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Schutzmaßnahmen in China.

FRESENIUS MEDICAL CARE

hat eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro und Laufzeit von 5 Jahren mit einem Kupon von 3,875 Prozent zu einem Emissionskurs von 99,635 Prozent platziert.

UBS

will mehr Geld als bisher geplant an die Aktionäre ausschütten. Wie das Institut mitteilte, wird es die ordentliche Dividende für das Jahr 2022 auf 0,55 US-Dollar je Aktie von 0,51 Dollar erhöhen. Zudem geht die Bank davon aus, dass die Aktienrückkäufe das Ziel von 5 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr übersteigen werden. Bis zum 9. September seien eigene Aktien im Wert von 4,1 Milliarden Dollar zurückgekauft werden.

ORACLE

hat in seinem ersten Geschäftsquartal die Gewinnerwartung verfehlt, den Umsatz aber stärker gesteigert als gedacht, weil die Übernahme von Cerner erste Früchte trug. Der Ausblick auf das laufende Jahr fiel unterdessen schwächer aus als von Analysten erwartet. Das Softwareunternehmen meldete einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden bei einem Umsatz von 11,45 (Vorjahr: 9,73) Milliarden Dollar. Bereinigt um aktienbasierte Vergütungen, Restrukturierungskosten und andere Effekte erzielte Oracle wie im Vorjahr 1,03 Dollar pro Aktie. Analysten hatten mit 1,07 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 11,33 Milliarden Dollar gerechnet.

T-MOBILE US

hat sich in die Flut großer US-Unternehmen eingereiht, die im September auf dem Anleihemarkt Kredite aufnehmen im Hinblick auf die nächste erwartete große Zinserhöhung durch die US-Notenbank. Die dreiteilige Anleiheemission hat vein Volumen von rund 3 Milliarden Dollar. T-Mobile reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme zu der Emission.

