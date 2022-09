Entlassungswelle an der Wall Street trifft nun auch Goldman Sachs. Nach einem Rekordjahr sind die Umsätze in diesem Jahr harsch eingebrochen, was in umfangreichen Entlassungen mündet. Peloton sinkt immer tiefer. Die Aktien sind im Keller und nun verlassen auch noch zwei Co-Gründer das Unternehmen. Oracle lieferte ein durchwachsenes Quartal ab. Durch die Übernahme von Cerner stieg zwar der Umsatz zweistellig, aber der Gewinn brach gleichzeitig stark ein.Asien entwickelt sich am Dienstagmorgen sehr freundlich. Alle Benchmarks in der Region steigen geschlossen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...