NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einem Investorentreffen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Das Unternehmen habe sich zu steigenden Dividenden bekannt, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wünschten sich viele Investoren mehr Klarheit hinsichtlich der mittelfristigen Verwendung der freien Barmittel des Ölkonzerns. Trotz Dividenden und Aktienrückkäufen bleibe ein Großteil der Barmittel unangetastet./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 18:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

