DJ Schneider Electric vor Aveva-Übernahme für 30 Pfund/Aktie - Bericht

PARIS (Dow Jones)--Die vollständige Übernahme der Aveva Group durch die französische Schneider Electric SE nimmt offenbar Formen an. Wie Sky News berichtet, stehen die Unternehmen vor einer Einigung auf einen Preis von 30 Pfund je Aveva-Aktie. Damit würde Aveva mit 9,06 Milliarden Pfund bewertet werden.

Die Unternehmen haben bis zum 21. September Zeit, um zu einer Einigung zu gelangen. Schneider hatte sein Interesse an einer Komplettübernahme am 24. August bekundet. Der Konzern hält bereits 59 Prozent an Aveva.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.