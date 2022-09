UBM Development kauft ein Grundstück im Düsseldorfer Medienhafen. Auf acht oberirdischen Stockwerken soll ein Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit mindestens 10.000 m2 Bruttogeschoßfläche und unterirdisch auf über 4.000 m2 Bruttogeschoßfläche 105 Stellplätzen entstehen. CEO Thomas G. Winkler: "Wir nutzen die aktuelle Schockstarre am Transaktionsmarkt, um unsere konservative Pipeline weiter aufzustocken." Verkäufer der Liegenschaft ist eine Familienholding. Der Kaufpreis beträgt 1.335,00 Euro pro Quadratmeter BGF. Der Medienhafen ist schon heute die Heimat zahlreicher Unternehmen aus den Bereichen Medien und Kommunikation, Mode und Architektur sowie Kunst und Kultur. Das große Angebot an Restaurants, ...

