Bankkongress "Bits & Banks" thematisiert Zukunft von Banken und FinTechs Kooperation auf Augenhöhe schafft Synergieeffekte Nur prozessorientierte FinTechs werden überleben Leipzig/Kassel, 13.09.2022. Am 09. September fand der Bankenkongress "Bits & Banks" in Kassel statt. Auf dem hybriden Event kamen Akteure aus den Bereichen FinTechs und klassischem Banking zusammen und diskutierten vor Ort in der Kasseler Brüderkirche und in einer Vielzahl online verfügbarer Masterclasses die Zukunft der beiden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...