Köln (ots) -"Die Höhle der Löwen" sicherte sich am gestrigen Montag mit starken 15,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erneut die Marktführerschaft. Bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte DHDL 12,5 Prozent Marktanteil - auch in dieser Zielgruppe war die Gründer-Show Marktführer. Im Schnitt schalteten 1,96 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren ein.Der Tagesmarktanteil von VOX lag insgesamt bei sehr guten 8,1 Prozent (14-59) bzw. 9,5 Prozent bei den 14-49-Jährigen.Schon am nächsten Montag (19.9.) um 20:15 Uhr wagen sich bei VOX die nächsten mutigen Gründerinnen und Gründer in "Die Höhle der Löwen": Können die Start-ups "flasher", "NAGOS", "GURU Granola", "Hyrise Academy" und "Easy Mirror" den Deal ihres Lebens machen und frisches Kapital mit nach Hause nehmen?VOX zeigt die 8 neuen Folgen "Die Höhle der Löwen", moderiert von Amiaz Habtu, immer montags um 20:15 Uhr. Im Anschluss an die VOX-Ausstrahlung ist die jeweils aktuelle Folge von "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ im Catch-up abrufbar. Außerdem sind alle 11 bisherigen Staffeln auf RTL+ abrufbar. Die Sendungsseite bei VOX.de findet sich hier: https://www.vox.de/cms/sendungen/die-hoehle-der-loewen.html.Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 13.09.2022