Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hohe Inflationsraten sind in vielen Teilen der Weltwirtschaft ein aktuelles und akutes Problem und Notenbanken gehen mit strafferer Geldpolitik dagegen vor, so auch in den USA, so die Analysten der Helaba.Die FED habe ihre Bereitschaft bereits kundgetan, mit weiteren kräftigen Zinserhöhungen gegen den starken Kaufkraftverlust des Dollars vorzugehen. Bei der nächsten FOMC-Sitzung in der kommenden Woche werde eine Erhöhung um 75 Basispunkte weitgehend erwartet und marktseitig eingepreist. Vor diesem Hintergrund seien die eingehenden US-Datenveröffentlichungen von hohem Interesse, insbesondere die US-Verbraucherpreiszahlen, die heute im Fokus stünden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...