Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die Roboyo Group, der weltweit größte Anbieter professioneller Dienstleistungen im Bereich der Hyperautomatisierung, hat bekannt gegeben, dass Lean Consulting sich dem Unternehmen anschließt. Damit wird die Präsenz der Roboyo Group in Großbritannien gestärkt und die globale Wachstumsstrategie gefestigt.Lean Consulting wird Roboyo mit einer Reihe von erfahrenen Beratungs-, Schulungs- und Automatisierungsspezialisten verstärken und damit die globale Präsenz des Unternehmens auf über 450 Mitarbeiter/innen an Standorten in 19 Städten in 13 Ländern auf 3 Kontinenten erhöhen."Das Beratungsangebot von Roboyo war ein wichtiger Faktor für unser phänomenales Wachstum in den letzten Jahren, so dass uns die Entscheidung Lean Consulting zu kaufen leichtgefallen ist. Durch die Konsolidierung unserer britischen Präsenz sind wir in der Lage, mehr Kunden zu erreichen und den britischen Unternehmen Hyperautomatisierungslösungen der nächsten Generation anzubieten."Nicolas Hess, Mitbegründer und CEO, RoboyoDa sowohl Roboyo als auch Lean Consulting einen guten Ruf für ihr umfassendes technisches und prozessbezogenes Fachwissen haben und ähnliche kulturelle Merkmale aufweisen, passen die Lean-, Six-Sigma- und Systems-Thinking-Methoden von Lean Consulting perfekt zur strategischen Ausrichtung von Roboyo und ergänzen die Automatisierungsfähigkeiten von Roboyo, um die Fähigkeit durch eine durchgängige Prozessoptimierung Mehrwert zu schaffen.Cameron Turner, Geschäftsführer von Lean Consulting, fügt hinzu: "Lean und Prozessverbesserung gehen Hand in Hand mit Automatisierung, und die Kompetenz von Roboyo wird zusammen mit unserer Lean Six Sigma-Expertise eine hervorragende Kombination sein. Ich freue mich darauf, unsere Lean-Vision an Kunden auf der ganzen Welt weiterzugeben und Teil der Roboyo-Familie zu werden."Das 2016 in Deutschland gegründete Unternehmen Roboyo arbeitet bereits mit vielen der Fortune 500 Unternehmen zusammen und unterstützt Unternehmen, das gesamte Spektrum an Hyperautomatisierungstechnologien und -techniken zu nutzen, von Process Mining über RPA und Künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Intelligent Document Processing (IDP) und Machine Learning (ML).Mit dieser jüngsten Akquisition wird Roboyo weiterhin erfolgreiche Lösungen für die größten und dynamischsten Unternehmen der Welt entwickeln.Über RoboyoRoboyo unterstützt seine Kunden dabei, das gesamte Spektrum der KI-gestützten Automatisierungstechnologien zu nutzen und hybride Human+Digital-Workforce zu schaffen, die die Unternehmensleistung um ein Vielfaches steigern.Dieser ganzheitliche Ansatz der Prozessautomatisierung hilft Unternehmen dabei, ihre Abläufe umzugestalten und Prozesse um ein Vielfaches schneller, zu einem Bruchteil der Kosten und ohne Fehler auszuführen.Dies hat Roboyo den Ruf eingebracht, Unternehmen erfolgreich in die Lage zu versetzen, sich an ein sich schnell veränderndes Betriebsumfeld anzupassen und eine höhere Unternehmensleistung zu erzielen.Über Lean ConsultingLean Consulting wurde 2007 gegründet und konzentriert sich in erster Linie auf die Umstrukturierung von Unternehmen durch den Einsatz von Lean Six Sigma-Methoden zur Verbesserung des Prozessmanagements für eine Reihe von namhaften Kunden aus der Dienstleistungsbranche in Großbritannien und Irland. In jüngster Zeit hat das Unternehmen sein Angebot auf den Bereich der Hyperautomatisierung ausgeweitet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896256/Roboyo_Logo.jpgWebsite: roboyo.globalLinkedIn: linkedin.com/company/roboyoTwitter: @roboyo_tweets (https://twitter.com/Roboyo_tweets)Instagram: @roboyo_official (https://www.instagram.com/roboyo_official/)Facebook: @roboyooffical (https://www.facebook.com/roboyoofficial)Pressekontakt:Martin Kraft,Chief Growth Officer,Roboyo Group Ltd.,martin.kraft@roboyo.de,+49 15126500510Original-Content von: Roboyo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159015/5319532