Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG



Unternehmen: Vectron Systems AG

ISIN: DE000A0KEXC7



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,35 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2023

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger



1.HJ 2022: Wiederkehrende Umsätze planmäßig ausgebaut, Einmalumsätze etwas unter Erwartungen, 'Fit for Future'-Programm soll die Kosten deutlich senken, Kursziel: 9,35 EUR; Rating: KAUFEN



Erwartungsgemäß hat die Vectron AG in den ersten sechs Monaten 2022 einen deutlichen Rückgang der Umsätze hinnehmen müssen. Insbesondere aufgrund des weitestgehenden Auslaufens der positiven Effekte aus der TSE-konformen Kassenumstellung (Fiskalisierungseffekt), welche noch die Vorjahresperiode deutlich positiv beeinflusst hatten, lagen die Umsätze mit 12,56 Mio. EUR (VJ: 21,36 Mio. EUR) um 41,2 % deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch wenn wir mit einem Umsatzrückgang kalkuliert hatten, ist dieser stärker als erwartet ausgefallen. Ein weiterer Aspekt der rückläufigen Geschäftsentwicklung war der vorhergehende Lageraufbau bei den Fachhändlern, als Vorbereitungsmaßnahme von drohenden Lieferengpässen. Dies hatte zu Vorzieheffekten geführt, begleitet von einem entsprechenden Nachfragerückgang in den ersten sechs Monaten 2022.



Ergebnisseitig findet sich der starke Umsatzrückgang in einer sichtbaren EBITDA-Reduktion auf -0,54 Mio. EUR (VJ: 4,88 Mio. EUR) wieder. Im Hinblick auf die bisherige Unternehmens-Guidance, die ein EBITDA in Höhe von -0,8 bis 0,8 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte, liegt auch das EBITDA leicht unterhalb der Erwartungen.



Am 22.08.2022 hat das Vectron-Management über den Beschluss des Kostensenkungsprogramms 'Fit for Future' informiert. Im Rahmen dieses Programms sollen künftig Hardware-Produktionsschritte (Endmontage der Kassensysteme wurde bislang von der Vectron AG vorgenommen) ausgelagert und damit jährliche Einsparungen von 1,80 bis 2,16 Mio. EUR erreicht werden. Dies geht mit der Unternehmensstrategie einher, die insbesondere die Ausweitung des Digitalgeschäftes vorsieht und daher von einer abnehmenden Bedeutung der Hardware-Einmalumsätze ausgeht. Im Zusammenhang mit dem Kostensenkungsprogramm rechnet der Vectron-Vorstand für das laufende Geschäftsjahr mit einmaligen Restrukturierungskosten (Abfindungen, Rückstellungen) in Höhe von 1,25 Mio. EUR. Dementsprechend wurde die EBITDA-Guidance auf -2,05 bis -0,45 Mio. EUR angepasst, gegenüber der bisherigen Erwartung von -0,8 bis 0,8 Mio. EUR. Die Umsatz-Guidance (27,0 Mio. EUR bis 30,0 Mio. EUR) wurde hingegen bestätigt.



Analog zur angepassten Guidance passen wir unsere Ergebnisschätzungen für das laufende Geschäftsjahr an und gehen nunmehr von einem EBITDA in Höhe von -1,90 Mio. EUR (bisher: 0,12 Mio. EUR) aus. Wir gehen davon aus, dass zum Geschäftsjahresende hin noch im geringen Umfang Nachlaufeffekte im Zusammenhang mit der Kassenumstellung vorliegen dürften. Darüber hinaus rechnen wir mit einem weiteren Ausbau der wiederkehrenden Umsätze, die bislang im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Gemäß unserer unveränderten Prognose rechnen wir für 2022 mit wiederkehrenden Umsätzen in Höhe von 8,91 Mio. EUR. In der angepassten Guidance geht die Vectron AG von wiederkehrenden Umsätzen in Höhe von 9,0 bis 9,5 Mio. EUR aus.

Für das kommende Geschäftsjahr 2023 gehen wir, gegenüber unserer bisherigen Prognose konservativer vor und rechnen sowohl bei den Einmalumsätzen als auch bei den wiederkehrenden Umsätzen des Digitalgeschäftes mit einem jeweils etwas geringerem Wachstum. Damit tragen wir der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung Rechnung, die sich negativ auf die Investitionsbereitschaft der Vectron-Hauptkunden auswirken könnte.

Weiterhin wird der Unternehmensfokus auf der Ausweitung des Digitalgeschäftes liegen, womit die Gesellschaft von den übergeordneten Digitalisierungs-Trends in der Gastronomie profitieren sollte. Nachdem in den vergangenen Geschäftsjahren die Verbindung der digitalen Services mit den Kassensystemen erfolgt ist und bereits Erfolge mit der Einführung von Cloud-Paketen (DATEV-Schnittstelle, digitaler Bon, Reporting-App, Payment, Tischreservierung, Online- Bestellungen etc.) erzielt wurden, soll das Service-Angebot deutlich ausgeweitet werden. Der Ausbau des Digitalgeschäftes sollte für eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik im Geschäftsjahr 2024 sorgen, die mit einem Anstieg der Rentabilität einhergeht. Darüber hinaus sollten die Kosteneinspareffekte des 'Fit for future'-Programms im Geschäftsjahr 2024 voll zum Tragen kommen. Wir behalten daher unsere bisherigen 2024er Prognosen nahezu unverändert bei.

Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 9,35 EUR (bisher: 11,00 EUR) ermittelt. Die Kurszielreduktion ist sowohl eine Folge der angepassten Prognosen für 2022 und 2023 als auch auf die Anhebung des risikolosen Zinssatzes zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25429.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 12.09.22 (14:43 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 13.09.22 (09:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°