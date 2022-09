Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft scheint gemäß Vorlaufindikatoren nach ihrem schwachen ersten Halbjahr wieder zu wachsen, so die Analysten von Postbank Research.Schätzungen für das dritte Quartal der FED Atlanta würden von einem annualisierten Wachstum von 1,4 Prozent gegenüber Vorquartal ausgehen (Stand: 08.09.2022). Der Inflationsdruck in den USA habe seinen Höhepunkt überschritten. Mit 8,5% zum Vorjahr sei die Teuerungsrate im Juli in den USA gegenüber dem Vormonat gesunken. ...

