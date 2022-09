Der Abwärtstrend ist im Währungspaar EUR/USD klar intakt. Zudem befindet sich EUR/USD nicht nur am 50er-EMA, sondern auch am Widerstand im Bereich von 1,015 USD. Es bietet sich eine Short-Position in Trendrichtung an. In den Vorwochen ist EUR/USD immer wieder im Bereich des 50er-EMA nach unten abgeprallt und hat den übergeordneten Abwärtstrend fortgesetzt und ein weiteres Verlaufstief ausgebildet. ...

