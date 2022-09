Vernier (ots) -Der TCS begrüsst die neuen Massnahmen im Bereich des Strassenverkehrs, welche heute durch den Nationalrat gutgeheissen wurde. Sie verbessern die Verkehrssicherheit und fördern Innovation sowie die ökologische Transition der Mobilität.Die aktuelle Revision der Strassenverkehrsgesetzes (SVG), welches voraussichtlich Ende September definitiv durch das Parlament angenommen werden wird, erleichtert den Einsatz von Fahrerassistenzsystemen. Diese entwickeln sich schnell weiter und tragen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit, des Komforts und des Verkehrsflusses bei. Fahrerinnen und Fahrer bleiben weiterhin für das Lenken ihrer Fahrzeuge verantwortlich, werden aber beim Fahren besser unterstützt - insbesondere auf Autobahnen. Im Übrigen bietet die SVG-Revision angemessene Antworten auf die rasche technologische Entwicklung autonomer Fahrzeuge. Damit werden Innovationen zur verbesserten Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erleichtert.Ebenfalls befürwortet der TCS die neuen Massnahmen betreffend Via sicura. Die Gesetzesrevision ermöglicht den Behörden und Richtern neu, die Strafen von Fall zu Fall besser an die Schwere der begangenen Straftaten anzupassen. Die Gesetzgebung klärt ausserdem die Verkehrsregeln für Rettungsdienste, insbesondere in der Nacht und an Sonntagen. Dadurch wird die Rechtssicherheit verbessert, welche für die Feuerwehr, die Polizei und die Ambulanzen zur Erfüllung ihrer Kernaufgaben unerlässlich ist.Schliesslich begrüsst der TCS Innovationen für eine erleichterte ökologische Transition der Mobilität. Mit neuen Antriebstechnologien ausgestattete oder aerodynamische Fahrzeuge sind häufig schwerer und grösser dimensioniert. Das SVG möchte diese neuen Technologien fördern - deren Hauptziel die Senkung der CO2-Emissionen ist - indem es für ebendiese die Ladekapazitäten erhöht. Damit lassen sich insbesondere Fahrzeuge wie Wohnmobile fördern, die mit alternativen und umweltfreundlicheren Antriebsarten ausgestattet sind.Pressekontakt:Sarah Wahlen, Mediensprecherin TCS, 058 827 34 03, sarah.wahlen@tcs.ch,www.pressetcs.ch, www.flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100894726