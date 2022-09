Aixtron begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund zwei Prozent aus. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Aixtron-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Aixtron der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Aixtron-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik hat sich dadurch massiv verbessert. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Sofern der Tag auf diesem Niveau endet, überbietet der Wert sein Monatshoch. Bis dato bedeuteten 25,89 EUR diesen Hochpunkt. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Aixtron.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...