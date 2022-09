Felix Herrmann (ARAMEA): Gipfel im Nebel

09.09 2022 - Die meisten Ökonomen sind sich einig: Höhere Leitzinsen werden die außergewöhnlich hohe Inflation im Euroraum kurzfristig nicht einbremsen können. Die Aussicht auf zweistellige Inflationsraten im vierten Quartal gepaart mit der Gefahr, dass sich die Inflationserwartungen verselbstständigen macht jedoch eine aggressive Straffung der Geldpolitik in der Eurozone absolut notwendig.

Auf der Zinssitzung gestern hob die EZB die Zinsen mit 75 Basispunkten dann entsprechend auch so stark an wie sie es erst einmal im Jahr 2000 getan hat - und die EZB dürfte mit der Aktion gestern ihre Mission noch nicht beendet haben. Der Markt preist aktuell bis Jahresende weitere knapp 100 Basispunkte an zusätzlicher Zinsanhebung ein. Die sogenannte "Terminal Rate", also jenes Zinsniveau bei dem der Markt ein Ende des Zinsanhebungszyklus seitens der EZB erwartet, liegt aktuell bei 2,21% (aktuell erwartet für den Juli 2023). Nur zur Einordnung: Anfang August lag dieser Wert bei rund 1,00% (siehe Chart des Monats) - ein Wert, der bereits heute überschritten ist. Gerade die Rede von Isabel Schnabel auf dem Notenbankensymposium in Jackson Hole sowie die Kommentare diverser bedeutender EZB- Ratsmitglieder, in denen sie der Inflation noch deutlicher als zuvor den Kampf ansagten, sorgte für eine komplette Neubepreisung des kurzen Endes der Zinskurven in der Eurozone.

Da die Schäden einer längerfristig ausufernden Inflation als weitaus höher einzuschätzen sind als jene, die kurzfristig durch höhere Zinsen entstehen, dürfte die EZB mindestens bis Jahresende gezwungen sein, die Zinsen weiter rasch anzuheben. Die große Frage bleibt somit, bei welchem Niveau die Zentralbanken gedenken, ihre Zinsanhebungen zu beenden. Wir halten ein Niveau von 2,25% für durchaus realistisch. Die Unsicherheit um diese Prognose ist jedoch hoch. Nicht auszuschließen, dass bei weiter hartnäckig hoher Inflation die Terminal Rate letztlich eine höhere sein muss. Denn vergessen wir nicht: Bei diesen nominalen Zinsniveau bleibt der Realzins deutlich negativ. Für eine Stabilisierung der Rentenmärkte wäre es jedoch wichtig, dass die Inflation im kommenden Jahr nicht noch weiter steigt, und die vom Markt erwartete "Terminal Rate" nicht über ein Niveau von in etwa 2,5% hinausklettert.