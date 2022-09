Linz (www.anleihencheck.de) - Im Laufe der ersten beiden Quartale 2022 konnte der PLN (Polnischer Zloty) zum HUF (Ungarischer Forint) stets aufwerten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der proaktivere Zugang der Polnischen Zentralbank (NBP) habe den Zloty zeitweilig zum CEE-Outperformer gemacht. Doch dieses Bild dürfte sich gedreht haben. Trotz einer Inflationsrate von über 16 Prozent, hätten die polnischen Zentralbanker ihren Leitzins letzte Woche um lediglich 25 Basispunkte auf nunmehr 6,75 Prozent erhöht. Zudem dürfte die Notenbank den Inflationsdruck weniger nachhaltig sehen als der allgemeine Konsens. Ein "Kleinreden" der Teuerung möchten die Analysten den Währungshütern an dieser Stelle aber per saldo nicht unterstellen. ...

