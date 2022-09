In einem allgemein freundlichen Marktumfeld kann die Aktie des britischen Energieriesen Shell erneut zulegen. Die Anteilscheine profitieren im heutigen Handel auch von eine bullishen Analystenkommentar der kanadische Bank RBC. So stuft Analyst Biraj Borkhataria die Papiere weiter mit "Outperform" ein. Darüber hinaus hat er das Kursziel nach einem Investorentreffen bei 3.200 Britische Pence (umgerechnet 36,88 Euro) belassen, was 36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Das Unternehmen habe ...

