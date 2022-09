LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Senkung des Ausblicks von Ocado hat am Dienstag die Aktien des britischen Online-Lebensmittelhändlers einknicken lassen. Die Papiere sackten um fast zwölf Prozent ab. Europaweit gerieten daraufhin auch die Anteilsscheine anderes Einzelhändler unter Druck; der entsprechende Branchenindex büßte als Schlusslicht in der Sektorübersicht 0,9 Prozent ein.

Unter den Einzelhändlern fielen Marks & Spencer um 2,6 Prozent. Hierzulande zählten die Anteilsscheine des Online-Händlers Zalando mit einem Minus von knapp 2 Prozent zu den schwächsten Werten im deutschen Leitindex Dax . Dieser legte moderat zu. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Aktien des Essenslieferdienstes Delivery Hero und des Kochboxenversenders Hellofresh mit Verlusten von ebenfalls jeweils fast 2 Prozent.

Der Experte Giles Thorne vom Analysehaus Jefferies schrieb mit Blick auf Ocado: "Die zum dritten Mal in diesem Jahr gesenkten Zielvorgaben zeigen, dass sich die Verbraucher in der Post-Pandemie-Zeit an eine hohe Inflation anpassen." Der Fachmann Borja Olcese von der US-Bank JPMorgan verwies zudem auf jüngste Daten des Marktforschers Kantar für den September. Diese seien für keinen der von ihm beobachteten britischen Einzelhändler aufregend gewesen. Das Wachstum habe sich abgeschwächt./la/mis

