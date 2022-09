Delaware (www.fondscheck.de) - In nur wenigen Monaten haben die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere einen echten Paradigmenwechsel vollzogen: Mit Ausnahme des Geldmarktes sind Negativzinsen in Europa verschwunden, so die Experten von Lazard Asset Management.Habe die Rendite 10-jähriger spanischer Anleihen im Dezember 2021 noch bei 0,3 Prozent gelegen, sei sie im Juni 2022 auf über 3 Prozent gestiegen. Doch wenn die Zinsen steigen würden, sinke der Wert der umlaufenden Wertpapiere, so dass Anleger in Staatsanleihen mit langer Laufzeit seit Jahresbeginn im Durchschnitt mehr als 8,7% ihres Wertes verloren hätten. Um die besten Chancen an den Rentenmärkten zu nutzen, müssten Anleger flexibel auf die veränderten Bedingungen reagieren. Dieser Ansicht ist Éléonore Bunel, Leiterin des Rentenmanagements bei Lazard Frères Gestion in Paris und Portfoliomanagerin/Analystin des Lazard Credit Opportunities Fund (ISIN FR0010230490/ WKN nicht bekannt). Im Folgenden zeige sie fünf Strategien auf, die Anleger angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen aktuell verfolgen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...