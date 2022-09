Der Spuk ging schneller als erwartet vorbei. Als die Gewerkschaften im August Streiks bei der Lufthansa ankündigten, rückte so manchem Aktionär das Herz in die Hose. Vor allem die Streikbereitschaft der Piloten war kritisch.Nachdem sich die Lufthansa (DE0008232125) endlich aus dem Pandemie-Tief verabschiedet hatte, gingen sofort überall die Hände auf. Jeder wollte partizipieren, was verständlich ist, aber nichts daran ändert, dass die Lufthansa Aktionäre gebeutelt am Ende der Schlange stehen und immer noch auf einen ordentlichen Return warten. ...

