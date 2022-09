Die Post eröffnet in Portugal einen IT-Entwicklungs-Standort. Mittelfristig sollen in Lissabon bis zu 120 Mitarbeitende tätig sein.Bern - Die Post eröffnet in Portugal einen IT-Entwicklungs-Standort. Mittelfristig sollen in Lissabon bis zu 120 Mitarbeitende tätig sein. In der Schweiz liessen sich die zusätzlich benötigten IT-Fachkräfte nicht mehr in ausreichender Zahl rekrutieren, begründet die Post den Schritt ins Ausland. Die Post wird dabei keine Stellen von der Schweiz ins Ausland verlagern, wie sie in einer Mitteilung...

