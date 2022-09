Anfang des Jahres hatte das Start-up Baobab 3,5 Mio. Euro an Kapital für den Markteintritt und Aufbau des Teams eingesammelt (AssCompact berichtete), nun hat der digitale Versicherungsanbieter seinen Start verkündet. Das InsurTech wendet sich mit Cyberversicherungen gebündelt mit Cybersicherheitsmaßnahmen an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Baobab will den Mittelstand dabei unterstützen, durch Cyberangriffe verursachte Schäden zu mindern und KMU widerstandsfähiger gegen Cyberrisiken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...