Die Inflationsdaten für August dürften am Dienstag die entscheidende Rolle für die Tagestendenz an der Wall Street spielen. Die Zahlen werden um 14.30 Uhr MESZ berichtet, eine Stunde vor Handelsbeginn. Vom Dollar kommt weiter leichter Rückenwind, denn der Greenback gibt erneut leicht nach. Aktuell deuten die US-Index-Futures noch auf eine freundliche Eröffnung hin.

Der Markt setzt darauf, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat gesunken sind und damit auch darauf, dass der Höhepunkt der Inflationsspirale gesehen wurde. Auch im Vorgriff darauf war es an den US-Börsen zuletzt vier Tage in Folge nach oben gegangen. Volkswirte rechnen mit einem Minus von 0,1 Prozent, im Jahresvergleich mit einem Anstieg um 8,0 Prozent, in der Kernrate mit einem Plus von 0,3 bzw 6,0 Prozent.

An der Erwartung einer bevorstehenden großen Zinserhöhung in den USA um 75 Basispunkte dürften die Preisdaten nichts ändern. Allerdings hat sich der Markt damit auch längst abgefunden bzw. angefreundet, zumal ein entschiedenes Vorgehen gegen die Inflation als alternativlos gilt.

Stimmungsmäßig sorgt weiter die Nachrichtenlage aus dem Krieg in der Ukraine für Zuversicht, wo offenbar ukrainische Truppen mittlerweile Terrain zurückerobern. Dass der Gaspreis in Europa weiter nachgibt und zumindest etwas Inflations- und Rezessionssorgen dämpft, kommt der Stimmung ebenfalls zugute.

Bei den Einzelwerten stehen Oracle im Fokus. Nach Quartalszahlen mit Licht beim Umsatz und Schatten beim Gewinn liegt die Aktie vorbörslich 1,7 Prozent im Plus.

Bei Twitter haben die Aktionäre im Streit um die Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk eine klare Botschaft gesendet. Erste Abstimmungsergebnisse zeigen eine deutliche Mehrheit für den 44 Milliarden Dollar schweren Deal, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten. Dabei handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, denn die Aktionäre können sich bei einem für Dienstag angesetzten Treffen noch umentscheiden. Musk will aus dem Geschäft aber wieder aussteigen, weil er Twitter vorwirft, die Übernahmevereinbarung gebrochen zu haben. Beide Seiten streiten darüber nun seit geraumer Zeit, unabhängig von der Abstimmung.

