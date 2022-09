DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:12)

Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.139,00 +0,7% -12,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.825,75 +0,7% -21,4% Euro-Stoxx-50 3.672,63 +0,7% -14,6% Stoxx-50 3.616,21 +0,6% -5,3% DAX 13.511,28 +0,8% -14,9% FTSE 7.509,74 +0,5% +1,2% CAC 6.377,49 +0,7% -10,8% Nikkei-225 28.614,63 +0,3% -0,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 144,25 -0,25

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,20 87,78 +1,6% +1,42 +25,7% Brent/ICE 95,11 94 +1,2% +1,11 +28,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 189,56 190,59 -0,5% -1,03 +212,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.729,82 1.724,75 +0,3% +5,07 -5,5% Silber (Spot) 19,86 19,79 +0,3% +0,07 -14,8% Platin (Spot) 915,43 909,58 +0,6% +5,85 -5,7% Kupfer-Future 3,65 3,62 +0,8% +0,03 -17,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der TTF-Gaspreis fällt weiter, zwischenzeitlich lag er auf einem Siebenwochentief. Hintergrund sind laut Marktbeobachtern Hoffnungen auf ein Kriegsende, weil offenbar die Ukraine mittlerweile die russischen Angreifer in einigen Gebieten zurückdrängen konnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Inflationsdaten für August dürften die entscheidende Rolle für die Tagestendenz Vom Dollar kommt weiter leichter Rückenwind, denn der Greenback gibt erneut leicht nach. Aktuell deuten die US-Index-Futures noch auf eine freundliche Eröffnung hin. Der Markt setzt darauf, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat gesunken sind und damit auch darauf, dass der Höhepunkt der Inflationsspirale gesehen wurde. Auch im Vorgriff darauf war es an den US-Börsen zuletzt vier Tage in Folge nach oben gegangen. Stimmungsmäßig sorgt weiter die Nachrichtenlage aus dem Krieg in der Ukraine für Zuversicht, wo offenbar ukrainische Truppen mittlerweile Terrain zurückerobern. Dass der Gaspreis in Europa weiter nachgibt und zumindest etwas Inflations- und Rezessionssorgen dämpft, kommt der Stimmung ebenfalls zugute. Bei den Einzelwerten stehen Oracle im Fokus. Nach Quartalszahlen mit Licht beim Umsatz und Schatten beim Gewinn liegt die Aktie vorbörslich 1,7 Prozent im Plus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

19:00 US/Twitter Inc, Aktionärs-Sondertreffen (virtuell)

mit Abstimmung zur Übernahme durch Tesla-Gründer Musk

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+8,0% gg Vj zuvor: +0,0% gg Vm/+8,5% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+5,9% gg Vj 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - "Die Anleger warten erst einmal ab", so ein Händler. Wichtigster Termin des Tages sind die US-Verbraucherpreise für August um 14.30 Uhr MESZ. Beobachter hoffen, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt durchschritten hat und der Preisauftrieb sich nun wieder verlangsamt. Positiv bewertet werden in diesem Zusammenhang auch die weiter fallenden Gaspreise. Auf Branchenebene erholt sich der Stoxx-Sub-Index der Versorger. Einem Verordnungsentwurf der EU-Kommission zufolge soll eine Obergrenze für den Preis pro Megawattstunde Strom eingeführt werden, den die Produzenten erzielen dürfen. Ein genauer Preis steht aber nicht in dem Gesetzentwurf, die entsprechenden Stellen waren noch mit einem "X" versehen. Zuletzt war von 200 Euro je Megawattstunde zu hören gewesen. Reise- und Freizeit-Aktien ziehen um 1,3 Prozent an. SAP ziehen um 0,7 Prozent an. Die Citi-Analysten verweisen auf die Ergebnisse und Aussagen des US-Konkurrenten Oracle, die auf ein robsutes Umfeld hindeuteten. UBS gewinnen 1,1 Prozent. Als leicht positiv wird an der Börse gewertet, dass die UBS mehr Geld als bisher geplant an die Aktionäre ausschütten will.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:09 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,0179 +0,6% 1,0142 1,0130 -10,5% EUR/JPY 144,58 +0,0% 144,33 144,18 +10,5% EUR/CHF 0,9654 +0,0% 0,9644 1,0509 -7,0% EUR/GBP 0,8677 +0,1% 0,8667 0,8656 +3,3% USD/JPY 142,02 -0,6% 142,28 142,36 +23,4% GBP/USD 1,1731 +0,4% 1,1704 1,1699 -13,3% USD/CNH (Offshore) 6,9269 +0,1% 6,9241 6,9127 +9,0% Bitcoin BTC/USD 22.583,73 +1,1% 22.422,17 22.299,41 -51,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Euro legt wieder etwas zu auf 1,0165 Dollar. Sollten die US-Inflationsraten nicht im erwarteten Maße zurückgehen, könnte der Dollar anziehen, heißt es im Handel.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester - Die Börse in Südkorea stach nach der zweitägigen Feiertagspause mit sehr fester Tendenz heraus, Händler sprachen von Nachholbedarf. Die militärischen Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasoren mehrten die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende, lautete eine Erklärung für die Aufwärtstendenz. Große Kauflaune sei aber im Vorfeld der US-Verbraucherpreise, am Nachmittag nicht aufgekommen. Die chinesischen Börsen wurden etwas gestützt von einer gestiegenen Kreditvergabe. Nintendo stiegen nach Schlagzeilen über Rekordverkäufe des Spiels "Splatoon 3" um 5,5 Prozent. In Sydney brachen Link um 20 Prozent ein. Händler sprachen von Zweifeln, ob Dye & Durham das australische Unternehmen wirklich übernehmen wird.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt geben am Dienstag weiter nach, aber nur noch leicht. Marktbeobachter glauben, dass die jüngste Einengungsrally bald auslaufen könnte. Im Blick steht am Berichtstag die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für August am Nachmittag.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur Fitch hat ihre Einstufung für die Deutsche Bank mit BBB+ bestätigt, mit positivem Ausblick.

HENKEL

hat das Start-up NBD Nanotechnologies aus Boston übernommen, das auf moderne Materialien spezialisiert ist. Einen Preis nannte Henkel nicht.

MERCEDES-BENZ

Das Landgericht Stuttgart hat eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) auf Unterlassung des Vertriebs von Autos mit Verbrennungsmotor abgewiesen. Nach Auffassung des Gerichts steht den Klägern kein Anspruch auf Unterlassung des Vertriebs von Verbrennungsmotoren zu. Die DUH will vor eine höhere Instanz ziehen.

KLÖCKNER & CO

bündelt unter dem Namen "Nexigen" sein Angebot aller nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen. Der erste grüne Stahl wurde zum Start der Marke an Mercedes-Benz übergeben worden.

TRATON

Die Töchter MAN und Scania verkaufen ihre Russland-Geschäfte. Aus dem Verkauf erwartet Traton - je nach Rubelkurs - einen zusätzlichen Verlust von bis zu 550 Millionen Euro, was sich aber nicht auf die Jahresprognose auswirkt.

LUFTTHANSA/OMV

Lufthansa und der österreichische Energie- und Chemiekonzern OMV bauen ihre Partnerschaft bei nachhaltigen Flugkraftstoffen aus.

PROSIEBEN

kauft den Partner Warner Bros Discovery aus dem gemeinsam betriebenen Streamingdienst Joyn heraus und übernimmt die ausstehenden 50 Prozent an dem Joint Venture. Die Transaktion belastet die Gewinnaussichten für das laufende Jahr, soll sich aber mittelfristig dank Synergien und Effizienzmaßnahmen klar positiv auswirken. Außerdem winken Steuervorteile.

SCHNEIDER ELECTRIC

Die vollständige Übernahme der Aveva Group nimmt offenbar Formen an. Wie Sky News berichtet, stehen die Unternehmen vor einer Einigung auf einen Preis von 30 Pfund je Aveva-Aktie.

