Peking (ots/PRNewswire) -ROBOROCK treibt Wachstum durch Innovation voranNach den kürzlich von Euromonitor veröffentlichten Daten wird der weltweite Einzelhandelsabsatz von Staubsaugerrobotern im Jahr 2021 mehr als 15 Millionen Einheiten betragen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 % in den letzten fünf Jahren. Insbesondere der asiatisch-pazifische Raum ist mit einem Anteil von 44,2 % der weltweit größte Markt für Saugroboter. Hochwertige Staubsaugerroboter, die in der Regel über 500 USD kosten, bieten im Vergleich zu den Standardmodellen eine weitaus bessere Leistung in Bezug auf Intelligenz und Reinigungseffizienz. Im vergangenen Jahr machten die hochwertigen Modelle über 30 Prozent des Gesamtumsatzes mit Staubsaugerrobotern aus. Mehrere hochwertige Marken, darunter Roborock und iRobot, besetzten zusammen über 80 % des Weltmarktes. Roborock belegte in den 12 Monaten von Juli 2021 bis Juni 2022 den ersten Platz unter den Herstellern von Staubsaugerrobotern weltweit, was den Absatz von hochwertigen Modellen angeht.Laut den von AVC veröffentlichten chinesischen Marktdaten für das zweite Quartal 2022 stand die G10S-Serie von Roborock drei Monate in Folge an erster Stelle unter den Staubsaugerrobotern, sowohl was die Online-Verkäufe als auch den Marktanteil im Bereich der intelligenten Reinigung betrifft. Aus dem Zwischenbericht von Roborock für 2022 geht hervor, dass der Umsatz des Unternehmens mit Staubsaugerrobotern im ersten Halbjahr um 24,49 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Diese beeindruckende Leistung ist auf das nachhaltige Wachstum des Unternehmens zurückzuführen, das sich aus seiner kontinuierlichen technologischen Innovation ergibt.In der ersten Jahreshälfte 2022 sind die Forschungs- und Entwicklungsausgaben von Roborock im Vergleich zum Vorjahr um 13,74 % auf 226 Mio. Yuan (ca. 31,6 Mio. USD) gestiegen, was 7,74 % der Einnahmen des Unternehmens entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen 753 Patente erworben. 54,08 % der Beschäftigten sind in der Forschung und Entwicklung tätig. Durch eine kontinuierliche Ausweitung der Investitionen in Forschung und Entwicklung konnte Roborock seine technologische Kompetenz rasch ausbauen.Im März 2022 brachte Roborock die hochwertigen Staubsaugerroboter der Serie G10S/S7 MAXV mit dem aktualisierten Algorithmus RR mason 9.0 auf den Markt, der die Vermeidung von Hindernissen im Millimeterwellenbereich durch hochpräzise Navigation und Routenplanung ermöglicht. Die Serie zeichnet sich außerdem durch die branchenweit einzigartige VibraRise®-Schallvibrationstechnologie aus, die Böden bis zu 3.000 Mal pro Minute schrubbt, sowie durch die Integration der Funktionen automatisches Moppwaschen, automatisches antibakterielles Reinigen, automatisches Nachfüllen des Tanks, automatische Staubabsaugung und automatisches Entleeren, zusätzlich zu den optionalen Wasser- und Trocknungskomponenten. Mit diesen Technologien hat die Serie die Reinigungseffizienz erheblich verbessert und bietet ein optimiertes, handfreies Bodenreinigungserlebnis.2021 übernahm Roborock die Führung bei der Steigerung der Bekanntheit und Verbreitung von Staubsaugerrobotern in der breiten Öffentlichkeit, indem es den Kunden innovative Premiumprodukte zur Verfügung stellte, die modernste Technologien nutzen, um den Haushalt sauberer zu halten und gleichzeitig ein handfreies Reinigungserlebnis zu bieten. Damit hat der führende Staubsaugerroboterhersteller zum Wachstum des Sektors beigetragen.Angesichts des seit Jahrtausenden andauernden Strebens nach einer qualitativ hochwertigen häuslichen Umgebung, insbesondere in einer schnelllebigen Welt, zeichnet sich ein zunehmender Trend ab, bei dem die Verbraucher es vorziehen, die Hausarbeit von Robotern erledigen zu lassen, damit sie mehr Zeit für die wichtigen Dinge oder für die Menschen, die sie lieben, haben. Im September 2022 schloss sich Roborock mit Chinas führender Online-Einkaufsplattform Tmall.com zusammen und startete die Super Brand Day-Kampagne, um seine beliebten Hightech-Produkte einem größeren Verbraucherkreis bekannt zu machen und den Alltag und das Wohlbefinden der Verbraucher weltweit zu verbessern.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1893103/battle__150M.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1893104/image1.jpgPressekontakt:Eva,eva.wen@weiyidt.comOriginal-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132369/5320025