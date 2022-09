Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat Tesla bei den Auslieferungen im vergangenen Quartal bereits entthront. Nach Ansicht von Barclays könnte der Elektro-Autobauer zu einem weltweit führenden Unternehmen werden.

Der Barclays-Analyst Jiong Shao hat die Coverage von BYD mit einem "Overweight"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von 40 US-Dollar festgelegt. Gegenüber dem US-Schlusskurs von Montag wäre das ein Aufwärtspotenzial von 38 Prozent.

"BYD (Build Your Dream) wurde im zweiten Quartal 2022 zum weltweit führenden Hersteller von Elektroautos in Bezug auf die Auslieferungen und hat damit Tesla zum ersten Mal von diesem Sockel verdrängt. Seine dreistellige Umsatzwachstumsrate wird sich wahrscheinlich bis zum Jahresende 2022 fortsetzen, trotz seiner bereits beträchtlichen Basis", zitiert CNBC Shao.

BYD habe das Potenzial, eine führende globale Marke zu werden. Laut Shao sei dies eine Seltenheit unter den chinesischen Unternehmen. Diese konzentrieren sich stark auf das Inland und typischerweise seien sie "nicht auf natürliche Weise auf Märkte außerhalb Chinas übertragbar", sei es aus regulatorischen Gründen oder wegen der Vorlieben der Verbraucher, so der Analyst weiter.

BYD hält bereits ein Drittel des Marktes für Elektrofahrzeuge in China. Um zu wachsen, muss das Unternehmen ins Ausland expandieren. In mehreren Ländern, darunter Australien, Deutschland, Japan, Norwegen und Singapur, habe der Autobauer bereits Fuß gefasst, so Shao.

"Mit sehr wettbewerbsfähigen Produkten, sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf den Preis, haben chinesische Elektroautos eine gute Chance, mit der Zeit einen bedeutenden Anteil an den Überseemärkten zu erobern", sagt Shao.

Und weiter: "Wir glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis BYD in den USA, dem größten Automarkt der Welt, ankommt."

Barclays reiht sich ein in die BYD-Bullen, die ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial von über 67 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag implizieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CNE100000296,US05606L1008