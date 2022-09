HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3348 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/02 erkläre ich in 7 Punkten, wie der Flughafen Wien CO2-neutral wird, habe Schmankerln zu BA/CA, Andritz, Polytec, Zumtobel, Rosenbauer und Marinomed. News gibt es zu UBM, Wolftank, Palfinger und Raiffeisen Research mag die EVN. Erwähnt werden: viennaairport.com/co2neutralPostcast, ich caste die Post und der Postcast ist der Tipp des Tages :https://open.spotify.com/show/0EPsl7cU3zFJh4Tehv2pxU? Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo ...

