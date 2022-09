Mainz (ots) -David-Ruben Thies plant das Krankenhaus der Zukunft: eine komfortable Klinik, mit bester medizinscher Versorgung, Bio-Essen und Kaminfeuer - bewertet mit Vier Sternen Plus. Auch für Kassenpatientinnen und -patienten. Nur ein schöner Traum? ZDF/Das kleine Fernsehspiel sendet den Dokumentarfilm "Vier Sterne Plus - Das Krankenhaus der Zukunft?" (Deutschland 2022) von Antje Schneider am Montag, 19. September 2022, um 0.15 Uhr als Free-TV-Premiere. Der Film steht von Freitag, 16. September 2022, 10.00 Uhr, sechs Monate lang in der ZDFmediathek.Vier Sterne Plus statt Krankenhaus-Standard: David-Ruben Thies, Geschäftsführer eines Klinikums in Thüringen, hat einen ambitionierten Plan. Er träumt vom Krankenhaus der Zukunft. Eine komfortable Klinik für alle. Jede Patientin und jeder Patient, egal ob gesetzlich oder privat versichert, wird als Gast behandelt. Ein Ort, an dem innovative Pflegekonzepte mit medizinischer Qualität und besten Arbeitsbedingungen für das Personal kombiniert werden. Doch eigentlich ist sein Ziel ein viel Größeres: Mit seinem Konzept will er neue Maßstäbe setzen und das Gesundheitssystem von innen revolutionieren. Dafür rüttelt er an Konventionen, Gewohnheiten und politischen Vorgaben. Den langen Arztkittel schimpft er Keimschleuder, er will Ärztinnen und Ärzten die Ärmel abschneiden und ihre Büros abschaffen, ebenso das übliche Zweibettzimmer. Der Neubau steht an, doch dann beginnt die Coronapandemie.Wie weit kann David-Ruben Thies gehen? Was kann er bewirken? Ein Film über ein System, das unser Wohlergehen im Fokus haben sollte. Und nicht erst seit der Coronapandemie erschreckende Defizite aufzeigt. Regisseurin Antje Schneider zeigt in ihrer mehr als zweijährigen Langzeitbeobachtung eines umtriebigen Klinikchefs, dass es vielleicht anders gehen könnte.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/viersterneplusPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pressemappe/vier-sterne-plus-das-krankenhaus-der-zukunftDas kleine Fernsehspiel in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5320071