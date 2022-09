München (ots) -Streit um die Ukraine-Politik der Regierung: Den Grünen geht die Unterstützung nicht weit genug, sie fordern Kampfpanzer für Kiew. Die Linken sind gegen jegliche Waffenlieferungen. Wie kann Deutschland der Ukraine am besten helfen? Wie wirken die Sanktionen gegen Russland - dort und bei uns? Darüber diskutieren der Linken-Politiker und Vorsitzende des Ausschusses für Energie und Wirtschaft Klaus Ernst und die Grüne Marieluise Beck ("Zentrum Liberale Moderne").Ihre Aufstiegsgeschichte ist in der deutschen Politik selten. Über den zweiten Bildungsweg hat sie es aus der Armut an die Spitze des Bundestags geschafft. Wie ist ihr der Aufstieg gelungen? Was sollte die Politik in der Energiekrise für jene tun, die jetzt von Armut betroffen sind? Im Studio Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD).Es erklären, kommentieren und diskutieren der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die politische Korrespondentin der FAZ Helene Bubrowski und die Hauptstadt-Korrespondentin der ARD Julie Kurz.Die Gäste:Bärbel Bas, SPD (Bundestagspräsidentin)Marieluise Beck, B'90/Grüne (Außenpolitikerin)Klaus Ernst, Die Linke (Bundestagsabgeordneter)Ulrich Wickert (Autor)Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)Julie Kurz (ARD-Hauptstadtstudio)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke Maar (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www. ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5320104