Es steht fest: Auch in der Europäischen Union ist die an Omikron angepasste Auffrischungsimpfung zugelassen. Der Kurs der BioNTech-Aktie und die Anleger im BörsenNews-Forum zeigen sich davon bisher unbeeindruckt. Auffrischungsimpfung genehmigt Nachdem BioNTech gestern in einer Pressemitteilung bereits die Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) verkündet hat, steht nun auch die Genehmigung der Europäischen ...

