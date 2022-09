Kommunen, die eine KfW-Förderung für energetische Stadtsanierung beantragen, können in Rheinland-Pfalz bis zu 15 Prozent Zusatzförderung aus Landesmitteln erhalten. Die zusätzliche Förderung zum KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung" gilt für Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und hängt von der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel ab. Das teilte das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (MKUEM) mit. So kommt eine sehr hoher Förderung für ...

