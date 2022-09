Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) zeigte im August in einem allgemein schwachen Marktumfeld eine überzeugende Entwicklung und erzielte einen erfreulichen Wertzuwachs in Höhe von 0,5%, so die Experten von Sauren.Im August seien die Kapitalmarktzinsen wieder deutlich angestiegen. Die deutsche Umlaufrendite sei im Monatsultimovergleich von 0,77% auf 1,43% gesprungen. In den USA sei die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 2,65% auf 3,19% geklettert. Alle bedeutenden Segmente der Rentenmärkte hätten Kursverluste verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...