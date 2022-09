Führendes ESG-Unternehmen erwirbt SaaS-Unternehmen, um sein Risikomanagement-Angebot zu erweitern und Lösungen zur Überwachung und Berichterstattung von Scope-3-Emissionen zu beschleunigen

Sphera, ein weltweit führender Anbieter von Software-, Daten- und Beratungsdienstleistungen für das Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Performance- und Risikomanagement, gibt den Abschluss einer Vereinbarung zum Erwerb von riskmethods bekannt, einem in München, ansässigen, preisgekrönten Softwareunternehmen, das sich auf Supply Chain Risikomanagement (SCRM) spezialisiert hat.

Gegründet in 2013, nutzt riskmethods mit ihrer Sofware-as-a-Service (SaaS)-Lösung modernste künstliche Intelligenz (KI), Big Data und maschinelles Lernen, um die Lieferketten ihrer Kunden zu schützen. Die Software-Plattform analysiert Lieferkettenrisiken in Echtzeit, und bietet geeignete Instrumente zur Bewertung des Schadensausmaß sowie zur proaktiven Verhinderung oder Minimierung des Risikos um die Versorgung sicherzustellen und Risikokosten zu senken.

"Die cloudbasierte Software von riskmethods identifiziert und bewertet alle Arten von Risiken in der Lieferkette und hilft, diese zu minimieren. Hierzu gehört auch die Überwachung von Maßnahmen zur Nachhaltigkeit und ESG-Compliance in der Lieferkette. Der innovative SCRM-Ansatz von riskmethods erweitert Sphera's Möglichkeiten, eine Lösung zur Überwachung und Berichterstattung von Scope-3-Emissionen anzubieten und fördert unsere Mission, eine sicherere, nachhaltigere und produktivere Welt zu schaffen", sagt Paul Marushka, Präsident und CEO von Sphera. "Die Präsenz von riskmethods in Europa und den USA stärkt unsere Fähigkeit, unseren wachsenden globalen Kundenstamm zu bedienen."

Auftretende Krisen, Störungen oder Turbulenzen, wie zum Beispiel die Pandemie oder der Klimawandel, haben weiterhin schwerwiegende Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten. Weiterhin stehen Unternehmen unter Druck die ständig wachsende Anzahl von gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Die SCRM Software von riskmethods unterstützt Unternehmen bei der Risikosteuerung und Risikovorsorge dieser immer komplexeren Lieferketten, sowie dabei neue Regelungen und Vorschriften im Bereich ESG einhalten zu können.

"Seit knapp zehn Jahren helfen wir Unternehmen dabei, Risiken in der Lieferkette zu minimieren sowie zuverlässige und widerstandsfähige Liefernetzwerke zu schaffen", sagt Heiko Schwarz, CEO und Gründer von riskmethods. "Die Erweiterung des Produktportfolios von Sphera um unsere fortschrittliche KI-gestützte Lösung wird es uns ermöglichen, unsere Reichweite weltweit zu erhöhen und noch mehr Kunden beim Management von Supply-Chain Risiken zu unterstützen. Wir freuen uns, der Sphera-Familie als führendem Anbieter von ESG-Software-, Daten- und Beratungslösungen beizutreten."

Kelly Wannop, Managing Director bei Blackstone, sagte: "Die Investition von Blackstone im Jahr 2021 in Sphera spiegelt unsere Überzeugung von Spheras ESG-Mission und Wachstum wider. Der geplante Erwerb von riskmethods ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, Sphera beim Ausbau seiner operativen ESG-Lösungen zu unterstützen". Eli Nagler, ein Senior Managing Director bei Blackstone, ergänzt: "Wir freuen uns, riskmethods bei Sphera willkommen zu heißen, und sind gespannt darauf, ihre SCRM-Lösungen noch mehr Kunden zugänglich zu machen."

Reed Smith LLP und Simpson Thatcher Bartlett LLP fungierten als Rechtsberater für Sphera und Blackstone, Evercore als Finanzberater. Auf Seiten der Verkäufer fungierte DLA Piper als Rechtsberater und Stifel als Finanzberater.

Über Sphera

Sphera ist der führende Anbieter von Software-, Daten- und Beratungsdienstleistungen für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Performance und Risikomanagement mit Schwerpunkt auf Umwelt, Gesundheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit (EHS&S), operativem Risikomanagement und Produktverantwortung. Seit mehr als 30 Jahren unterstützen wir über 6.700 Kunden und mehr als eine Million Nutzer in 80 Ländern dabei, die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und die Produktivität ihrer Betriebe zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr über Sphera unter www.sphera.com. Folgen Sie Sphera auf LinkedIn.

Über riskmethods

riskmethods bietet Unternehmen eine Risikomanagement-Lösung, um alle Arten von Risiken im Liefernetzwerk zu identifizieren, zu bewerten und zu reduzieren. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden Gefahren automatisiert und schnellstmöglich erkannt, um risikobewusster zu handeln, schneller zu reagieren und Risiken proaktiver zu begegnen als je zuvor. So können Unternehmen Wettbewerbsvorteile erzielen, indem sie ihre Versorgung sichern, Kundenanforderungen erfüllen, ihr Unternehmensimage schützen und Risikokosten senken. Die über 200 Mitarbeiter des Unternehmens in 4 Büros weltweit betreuen mehr als 225 Unternehmenskunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.riskmethods.net.

Über Blackstone

Blackstone ist die weltweit größte alternative Investmentgesellschaft. Wir sind bestrebt, positive wirtschaftliche Auswirkungen und langfristige Werte für unsere Investoren, die Unternehmen, in die wir investieren, und die Gemeinschaften, in denen wir arbeiten, zu schaffen. Wir tun dies, indem wir außergewöhnliche Menschen und flexibles Kapital einsetzen, um Unternehmen bei der Lösung von Problemen zu helfen. Unser verwaltetes Vermögen in Höhe von 941 Milliarden US-Dollar umfasst Anlagevehikel, die sich weltweit auf Private Equity, Immobilien, öffentliches Fremd- und Eigenkapital, Infrastruktur, Life-Sciences, Wachstumskapital, opportunistische Kredite ohne Investment-Grade-Rating, Sachwerte und Sekundärfonds konzentrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.blackstone.com. Folgen Sie Blackstone auf Twitter @Blackstone.

