Ab dem 4. Oktober müssen Kunden von deutschsprachigen Privatsendern Reklame beim Überspulen von Werbeblöcken erdulden oder mehr bezahlen.Zürich - Die Zwangswerbung beim zeitversetzten TV der deutschsprachigen Privatsender startet am 4. Oktober. Dann müssen Kunden Reklame beim Überspulen von Werbeblöcken erdulden oder mehr bezahlen. Konkret wird den Zuschauern eine dreiteilige Werbung beim Spulen vorgesetzt, wie die Mediengruppe CH Media am Dienstag in einem Communiqué mitteilte, die eine Reihe von Fernsehsendern betreibt.

