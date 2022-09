DJ Lindner: Stärkung der Binnennachfrage falsche Antwort in Inflationsszenario

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nachfragesteigernde Maßnahmen zur Abwendung einer drohenden Rezession abgelehnt und sich damit in direkten Widerspruch zu Aussagen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gestellt. "Die Lösung der Inflationserwartung aus der Verankerung fürchte ich mehr als eine technische Rezession", sagte Lindner beim Deutschen Arbeitgebertag in Berlin. "Dann kriegen wir den Geist nicht mehr aus der Flasche zurück", warnte er.

Mit ihrer "historischen Zinserhöhung" habe die Europäische Zentralbank deutlich gemacht, dass sie "die Inflation als enormes Risiko sieht". Ideen, die Binnennachfrage zu stärken, seien in einem solchen Inflationsszenario "nicht die richtige Antwort", warnte Lindner. "Wir brauchen jetzt starke Nerven in dieser Situation." Habeck hatte bei derselben Veranstaltung als direkter Vorredner Lindners zur Abwendung einer Rezession unter anderem eine Stärkung der Nachfrageseite vorgeschlagen.

Lindner hielt dem in seinen nachfolgenden Bemerkungen entgegen, Inflationsbekämpfung gehe nur durch sehr gezielte Maßnahmen. Der FDP-Vorsitzende sprach sich für eine angebotsseitige Wachtumsstärkung aus: Weniger Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren oder Fachkräfteeinwanderung seien "alles Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, die nichts kosten". Der Finanzminister kündigte auch an, die von der Koalition vereinbarte Verlängerung des Spitzenausgleichs für energieintensive Unternehmen werde ebenso am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht wie ein von ihm geplantes Inflationsausgleichsgesetz. Er sprach sich zudem für einen "Tarif auf Rädern" bei der Lohn- und Einkommenssteuer aus, der eine automatische Anpassung an die Inflation vorsehe.

Lindner bekräftigte außerdem seine Forderung, die noch betriebenen Atomkraftwerke am Netz zu lassen, und stellte sich damit ebenfalls in Widerspruch zu Habeck. Man brauche neben dem physikalischen Stresstest auch "einen ökonomischen Stresstest" bei der Erzeugung von Energie und ihrer Bepreisung. "Jeden Beitrag, Knappheiten zu reduzieren, sollten wir erhalten." Auf die Frage, ob es dabei bleibe, dass die Kraftwerke über den Winter nur noch als Notfallreserve dienen sollten, sagte Lindner: "Wir haben in der Bundesregierung dazu bisher keine abschließende Entscheidung getroffen, das ist noch zu besprechen." Man müsse "lageadäquat reagieren".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 09:07 ET (13:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.