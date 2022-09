Berlin (ots) -Der zum sechsten Mal verliehene Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen geht in diesem Jahr nach Düsseldorf, Hamburg und Essen. Die Jury der vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschriebenen Auszeichnung kürt damit Innovationen von "Rheinischer Post", "Hamburger Morgenpost" und Funke Logistik als Preisträger. Die feierliche Würdigung der technologisch anspruchsvollen, nachhaltigen oder kreativen Innovationen ist ein Höhepunkt der Jahrestagung "BDZV. Der Kongress" heute in Berlin.In seiner Laudatio betont Wolfram Kiwit, Jury-VorsitzenderundChefredakteur "Ruhr-Nachrichten" (Dortmund): "Für unsere Kernaufgabe - die Transformation unseres Geschäftsmodells ins Digitale - ist der Nova-Award das Playbook der Branche. Wir schreiben jedes Jahr ein neues Kapitel, zeigen innovative Kraft und lernen voneinander. Die Preisträgerinnen und Preisträger des sechsten Nova-Jahres sind beste Beispiele für skalierbare, innovative Produkt- und Geschäftsideen, die wirtschaftlichen Erfolg versprechen und gesellschaftliche Verantwortung zeigen."Die Auszeichnung wird vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) in Kooperation mit der Unternehmensberatung SCHICKLER (Hamburg) ausgeschrieben. Sie wird in drei Kategorien vergeben.Preisträger in der Kategorie Nova Produktinnovation ist die Rheinische Post (Düsseldorf) mit ihrem Projekt "Humbug - Die Rheinische Post widerlegt Verschwörungstheorien auf TikTok". Mit dem "Humbug"-Format geht das Düsseldorfer Verlagsunternehmen gegen die Verbreitung von Falschmeldungen und Verschwörungstheorien vor. Die "Rheinische Post" setzt dabei bewusst auf TikTok als noch vergleichsweise neues und besonders bei jungen Menschen beliebtes Medium. Mit kurzen, unterhaltsamen und kreativen Videos werden bereits binnen kurzer Zeit über 10.000 Follower erreicht, wobei einzelne viral erfolgreiche Videos bis zu eine Million Views erzielen.In der Kategorie Nova Vermarktungsinnovation geht die Auszeichnung an die "Hamburger Morgenpost" für "MOPO Werbelokal". Bei rückläufiger Print-Auflage des Titels verzeichnet das digitale Angebot mopo.de als Selbstbuchungstool für lokale Kleinunternehmen signifikante Reichweitengewinne. Während durch die nationale Vermarktung vor allem große Handelskunden und programmatische Kampagnen für mopo.de gewonnen werden, sind die Hauptwettbewerber um lokale kleinere Digital- Budgets große US-Plattformen, an die immer weitere Marktanteile an lokalen Werbebudgets verloren gehen. Mit MOPO Werbelokal steht lokalen Kleinunternehmen nun ein einfach zu bedienendes Selbstbuchungstool für Hamburg und den Norden als echte Alternative zur Verfügung.Für ihren "Heimatladen Niederrhein" wird dieFunke Logistik (Essen) in der KategorieNova Neue Geschäftsfelderausgezeichnet: Die Logistik-Unit bringt den bäuerlichen Hofladen und damit "das Gute vom Lande erntefrisch am nächsten Tag" auch in die Stadt. Dank einer Partnerschaft mit Landwirten vom Niederrhein können regionale Hofprodukte auf einer digitalen Plattform www.heimatladen-niederrhein.de angeboten werden. Wird eine Bestellung ausgelöst, erhält der Landwirt in Form einer Picking-Liste die Information, welche Waren bestellt wurden. Die Abholung vor Ort am nächsten Tag, die direkte Kommissionierung und abendliche Zustellung beim Endkunden werden durch die verlagseigene Funke Logistik GmbH umgesetzt.Die Preisträger sowie alle Nominierungen werden in den Medien des BDZV und auf der Website https://Nova-award.de (https://nova-award.de) detailliert vorgestellt.Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury: Meinolf Ellers (CDO, dpa), Hamburg; Dr. Wolfram Kiwit (Chefredakteur und Chief Structure & Strategy Officer, "Ruhr Nachrichten"), Dortmund; Rolf-Dieter Lafrenz (geschäftsführender Gesellschafter, SCHICKLER Unternehmensberatung), Hamburg; Freya Oehle (Gründerin und Beraterin), Hamburg; Larissa Pohl (CEO Europe, Wunderman), Frankfurt; Jörg Rheinboldt (Geschäftsführer APX, Axel Springer Porsche), Berlin; Martin Wunnike (Vorsitzender des Beirats "Nordwest Zeitung"), Oldenburg.Der Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen ist 2017 erstmals vom BDZV ausgeschrieben worden. Der Preis wird in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder vergeben; er ist nicht dotiert. Mit dem Award werden die jeweils besten Produkt-Neueinführungen gedruckt und digital, außergewöhnliche Geschäftsmodelle, kreative Strategien und Vermarktungsideen ausgezeichnet. Gewürdigt werden innovative Leistungen für Leser:innen/Nutzer:innen und Werbetreibende ebenso wie beispielsweise die Erschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungen.