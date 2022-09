Die am Nachmittag veröffentlichten Inflationsdaten für die USA schocken die Börsen weltweit. Die Inflationswelle in den USA ebbt demnach zwar ab, aber nur minimal. Gerechnet wurde mit einem Rückgang der Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen auf 8,1 Prozent. Tatsächlich fiel die US-Inflationsrate im August aber nur auf 8,3 Prozent. Die US-Aktien gehen auf Talfahrt. Die überraschend hohe Inflation hat die zuletzt wieder besser gelaunten Anleger an den US-Börsen am Dienstag auf dem falschen ...

