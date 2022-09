Am 12. September haben die Tarifverhandlungen für die etwa vier Millionen Beschäftigen in der deutschen Metall- und Elektroindustrie begonnen. Der nun zu verhandelnde Tarifabschluss hat wegen des noch immer großen Gewichts der Industrie in Deutschland eine große volkswirtschaftliche Bedeutung und zudem unmittelbare Auswirkungen auf die Reallöhne der Beschäftigten und die wirtschaftliche Lage der Unternehmen. In D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...