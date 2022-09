In den USA ist die Inflation im August weniger stark zurückgegangen als von Experten erwartet. Das macht weitere, deutliche Zinserhöhungen der Fed wahrscheinlicher, was die ohnehin schwelenden Konjunktursorgen wieder aufflammen lässt. Die Reaktion an den Märkten ist entsprechend negativ und auch die Gewinnsträhne beim Bitcoin endet abrupt.Nach anfänglichen Kursgewinnen ist die digitale Leitwährung im Tagesverlauf deutlich ins Minus gedreht. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...