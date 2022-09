Frankfurt (ots) -



Sahra Wagenknecht und ihre mal aufs Nationale verengte, mal russlandfreundliche Truppe provozieren und treiben den Rest der Partei in vollem Bewusstsein vor sich her. Sie gefährden die Linke durch ihre Nähe zu rechten Positionen. Ihre Abspaltung scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Fraktionsspitze um Dietmar Bartsch lässt sie gewähren. Die Parteiführung scheint auf Einsicht zu hoffen. Doch damit ist nicht zu rechnen, im Gegenteil. Wagenknechts Gefährte Oskar Lafontaine hat nicht nur mit seinem Affront kurz vor der saarländischen Landtagswahl gezeigt, dass dieser Flügel gerne den Zeitpunkt wählt, der den größtmöglichen Schaden für die Linke anrichtet. Wenn sie das verhindern wollen, müssen die Parteichefs das Heft des Handelns jetzt in die Hand nehmen. Auch um den Preis einer Spaltung, die inhaltlich längst Realität ist. Denn wer Putins Geschäft betreibt, kann nicht länger Teil einer demokratischen Linkspartei sein.



