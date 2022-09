Der EZB Zinsentscheid ist noch keine Woche her und wir haben gesehen, dass die Kapitalmärkte in der EU mehrheitlich positiv auf das historische Signal der Währungshüter*innen reagiert haben. Im 1. Halbjahr dieses Jahres hat den Anlegern eine Portfoliodiversifikation nicht viel geholfen in Sachen Performance. Warum ...