Tagesausblick für 14.09.: DAX büßte die gestrigen Gewinne wieder ein!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die europäischen Aktienmärkte konnten die anfänglichen Kursgewinne nicht halten und drehten am Nachmittag in die Verlustzone. Druck kam vor allem von den US-Inflationszahlen. Im August stiegen die Verbraucherpreise um 8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit ging die Rate nur marginal gegenüber dem Vormont (8,5 Prozent) zurück. Der ZEW-Index fiel derweil auf Minus 61,9 Punkte (August: minus 55,3 Punkte). Sowohl das Risiko von Energieengpässen im Winter als auch ein möglicherweise schwächeres Wachstum in China drücken auf die Konjunkturerwartungen. So tauchte der DAX wieder unter die Marke von 13.400 Punkte und schloss rund 1,6 Prozent leichter bei 13.190 Punkte.

Auch an den Anleihemärkten ließen die Reaktionen auf die US-Inflationszahlen nicht lange auf sich warten. Nach zwei Handelstagen der Stabilisierungen gaben die Anleihennotierungen heute wieder deutlich nach. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stieg dabei über die Marke von 1,7 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere näherte sich in den ersten Handelsstunden mit 3,43 Prozent dem Höchststand von Juni 2022. Der Anstieg der Renditen belastete heute auch die Notierungen für Edelmetalle. Rund ein Prozent gaben die Kurse für Gold, Platin und Silber nach. Der Preis für eine Feinunze Palladium verlor sogar über fünf Prozent.

Unternehmen im Fokus

Der Life Science-Konzern Bayer beginnt Meldungen zufolge mit der Suche nach einem Nachfolger für den Unternehmenschef Werner Baumann. Baumanns Vertrag läuft noch bis April 2024. Die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech gab heute erneut leicht nach. Der Konzern erhielt die Impfstoffzulassung für die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Delivery Hero kam deutlich unter Druck nachdem die britische Ocado die Prognosen für das Gesamtjahr revidierte. Henkel hat die amerikanische NBD Nanotechnologies übernommen. ProSiebenSat.1 übernimmt die übrigen Anteile am Streamingdienst Joyn und passte die Aussicht auf das Gesamtjahr an. Die Aktie legte gegen den Trend zu. Allerdings konnte die Hürde bei EUR 8 nicht signifikant überwunden werden. Traton legte heute den Rückwärtsgang ein. Der Nutzfahrzeughersteller will den Lkw-Vertrieb in Russland verkaufen und rechnet daher mit Belastungen in Millionenhöhe.

Auto1 Group und Inditex werden morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Morgen finden die "battery days" statt. Im Fokus stehen damit vor allem Hersteller von Batterien für Elektroautos.

Wichtige Termine

Industrieproduktion Eurozone, Juli

EZB-Bankenaufseherin McCaul hält einen Vortrag zum Thema "Die Auswirkungen von Suptech auf die europäische Bankenaufsicht" auf der EZB Supervision Innovators Conference "Technology and banking supervision connected"

Eröffnungsbemerkungen von EZB-Chefökonom Lane zur Tagung der Geldmarkt-Kontaktgruppe

Erzeugerpreise USA, August

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.430/13.700/13.920/14.100 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.400/12.630/12.765/13.100 Punkte

Der DAX setzte zunächst den Aufwärtstrend der zurücliegenden Tage fort und schielte zeitweise über die Marke von 13.500 Punkte. Am Nachmittag drehte die Stimmung und die gestrigen Gewinne wurden fast wieder ausradiert. Damit bleibt der seit Anfang des Jahres gebildete Abwärtstrend intakt. Unterstützung findet der Leitindex aktuell bei 13.100 und zwischen 12.630 und 12.765 Punkte. Auf der Oberseite findet der DAX zwischen 13.430 und 13.700 Punkte eine robuste Widerstandszone.

DAXin Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.05.2021 - 13.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.09.2014- 13.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 12,42 15 12.509,972566 12.956,578587 Open End DAX HB9WK6 11,93 10 12.063,227173 12.733,942604 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2022; 17:35 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WKA 6,18 -15 14.294,743193 13.47,317731 Open End DAX HB9WKB 4,31 -20 14.071,370619 13.736,471998 ProizenOpen End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.09.2022; 17:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 14.09.: DAX büßte die gestrigen Gewinne wieder ein! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).