Die europäische Auslandsniederlassung von FPT Software feierte im September dieses Jahres ihr 10-jähriges Jubiläum mit einer Veranstaltung in drei Kapiteln, an der fast 200 Personen teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit bekräftigte das Unternehmen sein Ziel, bis 2025 zu den Top 10 der Anbieter für digitale Transformation in Europa zu gehören.

An der Veranstaltung nahmen der vietnamesische Generalkonsul in Frankfurt, S.E. Herr Le Quang Long, der Vorsitzende der FPT Corporation Truong Gia Binh, Führungskräfte von FPT Software und Vertreter von Unternehmen wie RWE, E.ON, Covestro, Schaeffler, Marel, IONITY, Viessmann und andere teil.

Unter dem Motto "Keep on Rising" erzählte die Veranstaltung die Entwicklungsgeschichte von FPT Software in Europa über wichtige Meilensteine und feierte die strategischen Partnerschaften mit Top-Unternehmen in der Region. Nach der Eröffnungszeremonie nahmen die Gäste an einer Konferenz teil, um die neuesten Techniktrends zu diskutieren und Erfolgsgeschichten der digitalen Transformation zu teilen. Die Feierlichkeiten fanden ihren krönenden Abschluss in einem Galadinner mit beeindruckenden musikalischen Darbietungen.

FPT Software Europe wurde 2012 mit dem ersten Büro in Neu-Isenburg, Deutschland, gegründet und ist von einem kleinen Team auf 500 Mitarbeiter angewachsen, die in sieben Ländern der Region tätig sind, mit einer stetigen Wachstumsrate von 30 Prozent jährlich. Die Gesellschaft betreut einen Kundenkreis von fast 100 Unternehmen, der auch RWE, Schaeffler, Airbus, E.ON und weitere beinhaltet.

Der Vorstandsvorsitzende Le Hai hielt beim Galadinner im Namen von FPT Software Europe eine Ansprache an die Kunden und bekräftigte das Engagement des Unternehmens, seine Kunden in die Zukunft zu begleiten. "Wir verpflichten uns, dies mit den neuesten digitalen Technologien und Dienstleistungen sowie mit dem Talent und der harten Arbeit unserer Experten zu tun", sagte er. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2025 zu den Top 10 der Anbieter für digitale Transformation in Europa zu gehören. FPT Software Europe wird sich weiter für die Zukunft aufstellen. Und wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, dasselbe zu tun", fügte er hinzu.

Im Vorfeld des 10 jährigen Jubiläums hat FPT Software Europe sein erstes Büro in Skandinavien eröffnet, in der Hoffnung, Organisationen in der Region zu unterstützen und deren Anforderungen an digitale Talente und neue Technologien zu erfüllen.

Über FPT Software

FPT Software ist ein globaler Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der mehr als 632,5 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt und 25.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 28 Ländern beschäftigt. Als Pionier der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen in den Bereichen intelligente Fabrik, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR, BPO und mehr. Die Gesellschaft hat weltweit mehr als 1.000 Kunden, darunter hundert Fortune Global 500 Unternehmen in den Wirtschaftszweigen Automotive, Banken und Finanzen, Logistik Transport, Versorgungsunternehmen und mehr. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.fpt-software.com.

