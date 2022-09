Zur Vorbereitung von Bohrungen auf seinem Kupferprojekt New Craigmont nahe Merritt in Zentral-British Columbia setzt Nicola Mining Inc. (TSXV: NIM; FRA: HLI) modernste geophysikalische Untersuchungsmethoden ein, um die Signatur der elektrischen Leitfähigkeit auf dem Projekt zu ermitteln. Das resultierende 3D-Inversionsmodell der Lagerstätte deutet auf mehrere wichtige Explorationsziele hin. Zur Kalibrierung der Z-Axis Tipper Electromagnetic ("ZTEM")-Untersuchung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...