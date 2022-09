Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -2,4% auf 13, davor 5 Tage im Plus (11,46% Zuwachs von 11,95 auf 13,32), Bawag -1,54% auf 47,26, davor 5 Tage im Plus (7,58% Zuwachs von 44,62 auf 48), Erste Group -0,16% auf 25,58, davor 4 Tage im Plus (13,36% Zuwachs von 22,6 auf 25,62), ATX Prime -1,15% auf 1510,94, davor 4 Tage im Plus (6% Zuwachs von 1441,93 auf 1528,46), ATX -1,23% auf 2995,86, davor 4 Tage im Plus (6,63% Zuwachs von 2844,75 auf 3033,27), ATX TR -1,23% auf 6321,66, davor 4 Tage im Plus (6,63% Zuwachs von 6002,79 auf 6400,6), Rosgix -0,26% auf 3143,08, davor 4 Tage im Plus (0,66% Zuwachs von 3130,67 auf 3151,18), Strabag -1,3% auf 38, davor 3 Tage im Plus (1,72% Zuwachs von 37,85 auf 38,5), Amag 0% auf 32,9, davor 3 Tage im Plus (3,79% Zuwachs von 31,7 auf 32,9), CA Immo -0,15% ...

