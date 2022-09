Amazon-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. Immerhin erleidet die Aktie einen Verlust von rund fünf Prozent. Die Anteilsscheine verbilligen sich damit auf nur noch 129,30 USD. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Kursverlauf von Amazon der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Amazon-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Amazon marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund fünf Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 123,66 USD. Auf ...

