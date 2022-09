Peking (ots/PRNewswire) -Eine internationale Keramikkunstausstellung wurde am Samstag in der Stadt Jingdezhen in der ostchinesischen Provinz Jiangxi eröffnet, um den kulturellen Austausch zwischen China und Großbritannien zu fördern.Unter dem Motto "Porcelain journey along the Belt and Road (https://en.imsilkroad.com/), Sharing the same moment" fand die Ausstellung an zwei Orten in Jingdezhen City bzw. Cambridge, Großbritannien, statt, um Künstlern, Handwerkern und Vertretern aus dem In- und Ausland die Möglichkeit zu geben, per Videolink über die Entwicklung der Keramik zu diskutieren.Die Ausstellung umfasste sechs Aktivitäten: eine Keramikausstellung mit 100 Stücken, die Elemente des Mittherbstfestes enthielt, ein Abendessen unter dem Sternenhimmel, an dem Künstler, Kunsthandwerker und Vertreter der internationalen Jugend teilnahmen, eine Teeparty, die Freunde aus Übersee einlud, Porzellan zu schätzen, eine Laternenshow mit Linglong-Porzellanhandwerk und traditionellen chinesischen Laternenrätseln, eine Erlebnisaktivität zum Brennen von Porzellan in der Taiping-Grube und eine kulturelle Aktivität zum Mittherbstfest, die Zeit und Raum zwischen Jingdezhen und Cambridge überspannte.Die sechs Aktivitäten haben nicht nur den einzigartigen Charme chinesischer Keramik gezeigt, sondern auch den Weg des kulturellen Austauschs von Jingdezhen-Keramik weiter ausgebaut.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/329926.html (https://en.imsilkroad.com/p/329930.html)Video - https://mma.prnewswire.com/media/1896269/video_1.mp4Pressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5320288